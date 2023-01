12:00 Handelsblokken slijpen messen voor groene subsidieoorlog Han Dirk Hekking Marijn Jongsma De Europese Unie moet volgens Frankrijk en Duitsland haar industrie royaal subsidiëren om tegenwicht te bieden aan het enorme Amerikaanse IRA-steunpakket waarmee Washington verduurzaming van de economie wil aanjagen. Tegenstanders vrezen een geldverslindende groene subsidieoorlog en verstoring van de interne markt.

