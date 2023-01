12:00 Niet invoeren euro door Oost-Europese landen heeft politieke redenen Marceline Bresson Met Kroatië heeft de eurozone haar twintigste lid verwelkomd begin dit jaar. Sinds de oprichting traden negen landen toe. De gevolgen voor die vooral Oost-Europese landen waren overwegend positief: als kleine economieën hadden zij relatief veel baat bij de gezamenlijke munt. Twijfelaars als Hongarije en Tsjechië houden de boot af, voornamelijk om politieke redenen.

