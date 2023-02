13:19 Landbouw in Nederland maakt bijna altijd verlies Vasco van der Boon Pim Kakebeeke De rentabiliteit van de Nederlandse land- en tuinbouw is negatief, blijkt als het FD cijfers van Wageningen Economic Research op een rij zet. Dit bemoeilijkt de opdracht van landbouwminister Adema om boeren toekomstperspectief te geven. 'Bijna de helft leeft onder de armoedegrens.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen