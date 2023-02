20:29 Promovenda: overheid heeft juridisch ruime marge voor beknotting topsalarissen Rik Winkel De beloning van topbestuurders leidt in Nederland vaak tot hevige commotie. Ministers worden opgetrommeld in de Kamer, waar ze het 'gegraai' aan de top van het bedrijfsleven dan hartgrondig plegen te veroordelen. Daar blijft het dan ook bij. Al is er voor de overheid juridisch gezien geen reden tot terughoudendheid, volgens Zuidasadvocaat en promovenda Emma van der Vos.

