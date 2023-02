11:46 Nooit meer zzp'ers aan het bed? Zorginstellingen boeken succes met maatregelen tegen minder flex Elfanie toe Laer Maarten van Poll Een groeiend personeelsgebrek teistert de zorg, terwijl door de vergrijzing de vraag onverbiddelijk stijgt. Een hardnekkig probleem, maar er zijn zorginstellingen die de tekorten op de arbeidsmarkt succesvol te lijf gaan.

