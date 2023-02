12:18 Met alleen geld gaan VS en EU de planeet niet redden Orla McDonald Marijn Jongsma De Amerikaanse subsidies voor groene energie krijgen mogelijk een Europees antwoord. Maar is het strooien met geld wel de oplossing om de klimaatdoelen te halen? 'Het is gemakkelijk te manipuleren. Er is zoveel lobby omheen.'

