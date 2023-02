Analyse • 12:05 Techmedewerkers zijn overtollig, maar VS zoeken nog altijd tien miljoen werknemers Lennart Zandbergen Massale ontslagrondes waren er de afgelopen maanden bij Google (12.000), Microsoft (10.000), Amazon (8000) en Salesforce (8000). Ook 243 andere techbedrijven kondigden aan banen te gaan schrappen: in totaal 82.339 over januari. Ook buiten de techsector kondigen bedrijven ontslagen aan. Wat betekent dat voor de Amerikaanse werkloosheid?

