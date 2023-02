19:15 Voor een stakingsdag in het streekvervoer hebben reizigers begrip, 'maar vijf dagen is te lang' Achmed Majid Maandag was de eerste dag van een vijfdaagse staking in het streekvervoer. De vakbonden FNV en CNV vinden dat werknemers te weinig verdienen en ageren tegen de hoge werkdruk.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen