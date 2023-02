12:08 Arbeid wordt snel mobieler, nu de regels nog Rik Winkel Thuiswerken over de grens wordt weer moeilijker. Dat berooft de grensstreek van een belangrijk pluspunt: een grote internationale arbeidsmarkt. Regeringen moeten dit snel beter regelen, want arbeid wordt snel mobieler, ook verder weg van de grens, zeggen experts. De budgettaire implicaties zijn immens. 'Het gaat om hogere bedragen dan bij het schuiven met winstbelasting door multinationals.'

