06:00 Voor de klimaatactivisten van Extinction Rebellion is de tijd van lief zijn voorbij Orla McDonald Marceline Bresson Ze blokkeren snelwegen en bezetten vliegvelden. Nederland wacht een periode van hard klimaatactivisme nu de populariteit van Extinction Rebellion groeit. Zaterdag bezet de beweging voor de zesde keer de A12 in Den Haag, met naar verwachting de grootste opkomst ooit. Hoe ver is de beweging bereid te gaan?

