Diner met het FD Econoom Edin Mujagic: 'Ik zag mijn vader onder het prikkeldraad door kruipen' Edin Mujagic kwam in 1992 als tiener uit een verwoest Bosnië aan op Utrecht Centraal. Hij begon met muurtjes metselen en is nu een veelgevraagd econoom. Soms komen oude herinneringen boven. 'Dan denk ik: wat er nu gebeurt bij de ECB is allemaal relatief jongen, laat het gaan.'

