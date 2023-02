Interview • 16:00 Herbouwen in oorlogstijd: hoe de martelkamer weer bij de school kan horen Jildou Beiboer Elfanie toe Laer Verwoeste gebouwen, plekken waar Russen moordden, mishandelden en weer vertrokken. Stedenbouwkundige Fulco Treffers werkt al jaren in Oekraïne maar is nu vooral bezig met de wederopbouw. 'Tijd kan een ruimte nieuwe betekenis geven.'

