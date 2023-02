17:43 Zakenman die Trafigura containers zonder nikkel verkocht maakt zich zelden druk Aletta André Prateek Gupta lichtte grondstoffenhandelaar Trafigura mogelijk voor honderden miljoenen dollars op. De Indiase zakenman had in de metaalhandel al een dubieuze reputatie toen multinational Trafigura met hem in zee ging.

