Podcast • 05:00 Dagkoers: Waarom je concertkaartje vandaag duurder is dan gisteren Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

De afgelopen tijd kwam er veel kritiek op de hoge winsten die Ahold, Unilever en Heineken boekten in tijden van recordinflatie. Uit onderzoek blijkt dat slechts een kleine minderheid (4%) van de ondernemers hogere kosten volledig kan doorberekenen aan klanten, vertelt redacteur macro-economie Marijn Jongsma. Zonneautobelofte Lightyear is voorlopig gered. Een groep individuele investeerders pompt €8 mln in een nieuw bedrijf om het tweede model van de elektrische auto verder te ontwikkelen. Algemeen verslaggever Pieter Couwenbergh legt uit dat Lightyear nu even door kan, maar dat er tientallen miljoenen nodig zijn voordat de auto in productie kan worden genomen. Wie een kaartje zoekt voor een concert van Beyonce of Harry Styles kan op het ene moment een veel hogere prijs betalen dan op het andere moment. Officiële ticketverkopers maken namelijk gebruik van dynamic pricing. Redacteur financiële innovatie Rutger Betlem vertelt dat de echte fans daar niet over te spreken zijn. Lees ook Een hoge marge maakt nog geen 'graaiflatie' Lightyear vindt kapitaal voor zonneauto en kan vooruit Artiesten vinden in 'dynamic pricing' een nieuw verdienmodel Luister ook naar Dagkoers via: Spotify Apple Podcasts Google Podcasts RSS image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml