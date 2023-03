Reportage • 10:30 Chinees jojobeleid met huizenmarkt laat meneer Zhou vooralsnog dakloos Anouk Eigenraam De Chinese vastgoedsector, een van de belangrijkste pijlers onder de economie, raakte in een crisis toen projectontwikkelaars plotseling minder schulden mochten maken. Nu komt de regering daarvan terug. Maar daarmee trekt de huizenmarkt niet meteen aan. Ondertussen zijn de slachtoffers van de crisis dakloos. ‘Ik wacht al acht jaar op mijn huis.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen