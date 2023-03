'Werkplaats van de wereld' hapert, Chinese fabrieken lopen leeg

'Made in China' dreigt op z'n retour te gaan. Door jarenlang zero-covidbeleid, de handelsoorlog en het Amerikaanse exportverbod op hightech verplaatsen steeds meer bedrijven hun productie naar Vietnam of India. En dat doet zich voelen in Zhengzhou en Shenzhen. 'Vroeger noemden we een fabriek met tienduizend medewerkers groot, nu is dat al bij honderden zo.' En waarom is er eigenlijk geen Chinese McKinsey?