06:00 Chinese ambassadeur: 'We houden misschien niet van elkaar, maar we hebben elkaar wel nodig' Johan Leupen Sandra Olsthoorn Begin deze maand werd bekend dat het kabinet de export van ASML-technologie verder aan banden wil leggen. Dat nieuws kwam in China hard aan, vertelt de Chinese ambassadeur Tan Jian. Hij waarschuwt voor schade aan de relatie tussen Nederland en China.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen