12:00 Poetins buren profiteren van Russische braindrain Jean Dohmen Honderdduizenden Russen hebben hun land de rug toegekeerd na de invasie in Oekraïne. Hun komst is een impuls voor de economie van buurlanden. Maar er is ook wantrouwen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen