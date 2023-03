Interview • 16:01 'Als Shell een rechtspersoon is, waarom de Waddenzee dan niet?' Orla McDonald Milieujurist Jessica den Outer (26) wil het verlies van ecosystemen stoppen door de natuur rechten te geven gelijkwaardig aan die van de mens. In haar dinsdag gepubliceerde boek beschrijft Den Outer hoe Spanje, Nieuw-Zeeland en Ecuador al zulke rechten hebben vastgelegd. In Nederland zou Amelisweerd rechtspersoonlijkheid moeten krijgen.

