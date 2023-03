Podcast • 05:00 Dagkoers: Waarom dj Tiësto de 'fiscalist van de sterren' voor de rechter sleept Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

Philips zit nog steeds in zijn maag met de apneu-affaire. Het bedrijf moest ruim vijf miljoen apparaten terugroepen, omdat die mogelijk schadelijke stoffen uitstoten. Nu is Philips bereid om te schikken met de slachtoffers, vertelde topman Roy Jakobs aan redacteur farmacie Thieu Vaessen. Ralph Hamers stopt als topman van de Zwitserse bank UBS. Hij werd binnengehaald om de bank te vernieuwen. Maar correspondent Gerben van der Marel legt uit dat er na de overname van Credit Suisse puin geruimd moet worden en daarvoor is de ervaren Zwitser Sergio Ermotti aangesteld. Tijs Verwest, beter bekend als dj Tiësto, stapt naar de rechter. Hij vindt dat hij slecht belastingadvies heeft gekregen voordat hij naar Amerika emigreerde. Daarvoor riep hij de hulp in van Frank B., die ook wel bekend staat als 'fiscalist van de sterren'. Maar B. zit sinds twee weken in een Italiaanse gevangenis te wachten op uitlevering aan de VS, vertelt onderzoeksjournalist Bart Mos. Lees ook Philips stuurt aan op schikkingen in apneu-affaire Hamers kon bij UBS wel innoveren, maar niet integreren Tiësto stapt naar Amsterdamse rechter in Amerikaans belastingconflict Luister ook naar Dagkoers via: Spotify Apple Podcasts Google Podcasts RSS image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml