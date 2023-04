Reportage • 14:00 Kroaten moeten nog wennen aan de euro, al vertrouwden ze die altijd meer dan hun eigen munt Ria Cats Kroatië trad op 1 januari als twintigste land toe tot de eurozone. Het is de eerste lidstaat die de euro invoerde tijdens een periode van zeer hoge inflatie. Dat voedt, nog meer dan elders, de argwaan dat winkeliers, kappers en horeca de nieuwe munt misbruiken voor eigen gewin. 'Ik mis de kuna, we geven toch een beetje van onze identiteit op.'

