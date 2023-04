00:01 Kwart gepensioneerden toont interesse in baan Rik Winkel Werkgevers speuren overal naar onbenut arbeidspotentieel. Toch zien veel ze de groeiende groep gepensioneerden, inmiddels bijna twee miljoen mensen, nog steeds over het hoofd. Terwijl onderzoek laat zien dat ongeveer één op de tien met een natte vinger is te lijmen.

