15:19 De file is terug van eventjes weggeweest Ilse Eshuis De drukte op de weg is dit jaar in alle hevigheid teruggekeerd. Door covid leek het even dat de wereld structureel zou veranderen, ook voor forenzen, maar autobezitters vielen snel weer terug in oude gewoontes. Fileleed is, en blijft, onuitroeibaar.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen