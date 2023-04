Podcast • 05:00 Dagkoers: Het IMF sombert over de economie Van onze redacteur

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Begin je dag met de podcast Dagkoers van het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD. Dinsdag presenteerde het Internationaal Monetair Fonds tijdens een persconferentie zijn World Economic Outlook - een tweejaarlijkse toekomstvisie op de wereldeconomie. Daarin waarschuwt het IMF dat de kans groeit dat die wereldeconomie alsnog een harde landing zal maken. Redacteur macro-economie Marijn Jongsma legt uit waarom het IMF hier bang voor is. Het Russische offensief in de Donbas vordert met maar hele kleine stapjes. De grootste strijd speelt zich momenteel af in de stad Bachmoet. De Russen winnen daar langzaam steeds meer terrein, maar lijden tegelijkertijd grote verliezen. Volgens redacteur Jean Dohmen is dat te danken aan het sterke Oekraïense verzet. Lees ook IMF vreest harde landing door financiële instabiliteit Russisch offensief loopt vast in ruïnes en loopgraven Donbas Luister ook naar Dagkoers via: Spotify Apple Podcasts Google Podcasts RSS image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml