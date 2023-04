Reportage • 16:44 In Macau mag het geld weer rollen, maar gebeurt het nog niet Anouk Eigenraam Gokparadijs Macau kreeg door de covid-epidemie een flinke knauw. Nu de grenzen sinds begin dit jaar weer open zijn, keren toeristen uit Hongkong en het vasteland terug. Maar het geld brandt de bezoekers nog niet echt in de zak.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen