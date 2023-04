06:00 Voor Amerikanen is alleen het doen van belastingaangifte al duur Lennart Zandbergen Dit weekend moeten de Amerikanen hun belastingaangifte klaar hebben. Maar dat is zo ingewikkeld dat bijna iedereen daarvoor hulp nodig heeft. Commerciële taxdiensten verdienen er miljarden mee en doen ook er alles aan dat de aangifte niet makkelijk wordt.

