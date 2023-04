12:00 Boven het Noordzeekanaal is het ieder voor zich Frank Gersdorf Er is veel los zand in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Economisch is het van alles wat, de samenwerking laat te wensen over en bedrijven weten zich niet te profileren. Maar het inzicht groeit dat het anders moet en daarbij speelt ook de nieuwe burgemeester van Alkmaar een rol.

