13:05 'Brussel is geen onderwerp meer in Griekenland' Marijn Jongsma Een begrotingsoverschot, gestage groei en hogere inflatie lossen het Griekse schuldenprobleem langzaam maar zeker op, zegt Theodoros Skylakakis, onderminister van Financiën. Hij verwacht dat de grote kredietbeoordelaars het land dit jaar voor het eerst in twaalf jaar weer het predikaat 'veilig' (investment grade) zullen geven.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen