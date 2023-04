05:00 Dagkoers: Philips-medewerkers proberen reorganisatie te blokkeren Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

Werknemers van Philips zijn het niet eens met de voorgenomen reorganisatie van het bedrijf. De ondernemingsraad stapt naar de rechter om de plannen te blokkeren. Onderzoeksjournalist van het FD Johan Leupen vertelt dat de werknemers bang zijn dat Philips zijn eigen innovatiepijplijn om zeep helpt. De Fiod heeft de 26-jarige Max R. gearresteerd op verdenking van beleggingsfraude. Volgens het Openbaar Ministerie is er sprake van een piramidespel, waarbij R. €26 mln verduisterde. Onderzoeksjournalist Sonny Motké vertelt dat R. een luxe leven leidde met dure auto's, vakanties en de huur van een privéjet. Zeer rijke Nederlanders betalen vaak geen vermogensrendementsheffing in box 3 van de inkomstenbelasting. Zij hebben hun geld in een besloten vennootschap (bv) zitten of gebruiken andere fiscale constructies om zo min mogelijk belasting over hun vermogen te hoeven betalen. Volgens belastingredacteur Laurens Berentsen betaalt de rijkste 1% door dit soort constructies minder belasting dan de rest van Nederland.