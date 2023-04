Podcast • 05:00 Dagkoers: Betaaldienst iDeal gaat Europa in Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

De naam iDeal kom je binnenkort niet meer tegen wanneer je online iets koopt. De Nederlandse betaaldienst wordt overgenomen door het Europese betaalnetwerk EPI en moet de basis gaan vormen van een internationaal betaalsysteem. Redacteur financiële innovatie Rutger Betlem vertelt wat de gevolgen hiervan zijn. Philips trekt €575 mln uit voor de vergoeding van economische schade die patiënten leden door de veelbesproken slaapapneu-affaire. In een later stadium zal het concern waarschijnlijk een hoger bedrag moeten uittrekken voor compensatie van de gezondheidsschade die patiënten hebben opgelopen. Redacteur biotechnologie Thieu Vaessen legt uit hoe beleggers reageren op deze eerste stap. De auto met verbrandingsmotor is het kloppende hart van de Duitse economie. Maar Europa koerst op een verbod van de motor in nieuwe auto's vanaf 2035. Duitsland-correspondent Gerben van der Marel vertelt dat de fossielebrandstoflobby hoopt met e-fuels de verbrandingsmotor te redden. Lees ook Betaaldienst iDeal komt in buitenlandse handen Philips reserveert €575 mln voor schadevergoeding in apneu-affaire Lobby voor e-fuels moet oer-Duitse verbrandingsmotor redden Luister ook naar Dagkoers via: Spotify Apple Podcasts Google Podcasts RSS image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml