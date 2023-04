Reportage • 11:06 Griekenland lokt rijken, maar raakt eigen talent kwijt Marijn Jongsma De Grieken hopen de komende jaren uit de economische malaise te groeien. Het schuldenprobleem is niet meer acuut, buitenlandse investeringen lonken. Maar ondernemersvriendelijk is het land nog altijd niet. 'Hier kun je niet vliegen.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen