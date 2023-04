Podcast • 05:00 Dagkoers: Het grootste gasproject van Nederland ligt stil Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

De bouw van het grootste nieuwe gasproject in de Nederlandse Noordzee is stilgelegd nu de milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) en de Duitse gemeente Borkum een rechtszaak hebben aangespannen. Zij vinden dat het miniserie van Economische Zaken ten onrechte stelt dat het gasproject geen negatieve effecten zal hebben op Natura 2000-gebieden. En de voorzieningsrechter gaat daar voorlopig in mee, vertelt energieredacteur Bert van Dijk. Opnieuw krijgt het vertrouwen in de bankensector een deuk. De geplaagde First Republic Bank maakte maandag bekend dat klanten het afgelopen kwartaal $72 mrd aan tegoeden weghaalden. Moeten de grote banken zich opnieuw schrap zetten voor een faillissement? En kan de Amerikaanse overheid het vertrouwen weer herstellen? VS-correspondent Lennart Zandbergen praat je bij. Moeten nazaten van tot slaaf gemaakten financieel gecompenseerd worden door de Nederlandse staat? Als het aan de prominente strafrechtadvocaat Gerard Spong ligt wel. Samen met collega Liesbeth Zegveld onderzoekt hij in hoeverre de Nederlandse staat juridisch aansprakelijk kan worden gesteld voor haar slavernijverleden. En ondanks de complexiteit van het vraagstuk, ziet Spong strafrechtelijk wel 'een gaatje' voor individuele compensatie, vertelt onderzoeksjournalist Joris Polman.