De vermogensrendementsheffing in box 3 wordt gewijzigd. Afgelopen woensdag stuurde staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit, CDA) een brief naar de Tweede Kamer met twee aanpassingen van de vorig jaar ingevoerde overbruggingsregeling. Belastingredacteur Laurens Berentsen legt haarfijn uit wat dat in de praktijk gaat betekenen.

Het gaat goed met Griekenland. Tenminste, als je naar de cijfers kijkt: het schuldenprobleem is niet meer acuut en buitenlandse investeringen lonken. Maar echt ondernemersvriendelijk is het land nog altijd niet. Redacteur macro-economie Marijn Jongsma reisde af naar Griekenland en vertelt waarom van echte hervormingen nog geen sprake is.

Dierenartsen Groep Nederland wordt voor €70 mln tot €80 mln overgenomen door de Britse keten VetPartners. Het is met afstand de grootste overname in de markt van dierenartsen. Algemeen verslaggever Rob de Lange legt uit dat met de komst van private equity in de markt, de behandelingen duurder worden.