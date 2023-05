11:56 Kluseconomie dringt door tot bestuurskamer Rik Winkel Het begon met maaltijdbezorgers, taxichauffeurs en horecapersoneel. Maar nu rechters en overheden eindelijk grenzen lijken te stellen aan deze gigs aan de onderkant van de arbeidsmarkt, duikt de kluseconomie op aan de bovenkant van de carrièreladder. De fractionele cfo doet zijn intrede.

