Podcast • 05:00 Dagkoers: De bouwambities van woningcorporaties komen in gevaar Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

Woningcorporaties moeten de komende jaren 350.000 huizen bouwen, maar door de stijgende rente wordt het steeds lastiger om deze grote plannen te financieren. En dan lopen ze ook nog aan tegen stijgende bouwkosten, lange procedures en de stikstofcrisis, vertelt woningmarktredacteur Erik van Rein. Hongarije zet alles op alles gezet om een heus batterijenparadijs te worden. Critici maken zich zorgen over het water- en energieverbruik van de vele batterijfabrieken. Europaverslaggever Han Dirk Hekking bezocht het land en zag hoe de rode loper is uitgerold voor Aziatische fabrikanten. Lees ook Gestegen rente zet bouwambities corporaties op scherp In batterijparadijs Hongarije vrezen burgers enorme watertekorten