Zakenbank JPMorgan Chase neemt de geplaagde First Republic Bank over. Klanten van de bank vreesden eerder al voor hun spaargeld en namen $100 mrd aan tegoeden op, wat First Republic alleen kon bekostigen met dure leningen. Amerika-correspondent Lennart Zandbergen legt uit hoe dat precies zo is gelopen en wat JPMorgan Chase voor de overname heeft moeten neerleggen.

De duurste huizen van Nederland worden niet meer verkocht voor het oog van het publiek. Redacteur Nelleke Trappenburg ging een dag mee op pad met een Gooische makelaar en kwam erachter dat vermogend Nederland liever zijn huis via de 'stille verkoop' op de markt brengt. Ze vertelt wat hier de redenen voor zijn.

Getir heeft zijn pijlen gericht op Flink. De Turkse flitsbezorger praat namelijk over het overnemen van de Duitse concurrent. Dat is een nieuwe stap in de consolidatieslag in de sector, want eerder nam Getir het eveneens Duitse Gorillas al over voor $1,2 mrd. Redacteur detailhandel Jan Braaksma vertelt alles wat je moet weten over deze mogelijke overname.