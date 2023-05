Podcast • 05:00 Dagkoers: Coronaschuld zorgt voor slagveld onder mkb-ondernemers Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

De langverwachte kaalslag onder mkb-bedrijven lijkt er toch te komen. Nu ondernemers hun coronasteun en belastingschuld moeten terugbetalen, gooien duizenden er het bijltje bij neer. Mkb-redacteur Frits Conijn vertelt dat ondernemers die geen betalingsregeling met de Belastingdienst treffen, in juni de deurwaarder kunnen verwachten. De scheepvaart werd lange tijd ontzien in klimaatplannen. Maar nu gaat ook deze sector de CO₂-uitstoot verlagen, onder druk van verschillende grote bedrijven. Redacteur logistiek Pieter Lalkens vertelt hoe die verduurzaming in zijn werk zal gaan — en wie opdraait voor de kosten. Lees ook Coronaschuld doet duizenden mkb-ondernemers de das om Ondernemers maken bokkensprongen om coronaschulden te betalen Luister ook naar Dagkoers via: Spotify Apple Podcasts Google Podcasts RSS image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml