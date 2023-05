De fysiotherapeut, de tandarts en de oogarts komen steeds vaker in handen van investeerders. Maar het toezicht op de overnames is beperkt. Zorgredacteur Maarten van Poll legt uit dat er nog nauwelijks onderzoek is gedaan naar wat de rol van private equity in de zorg betekent voor patiënten.

Shell heeft de eerste kwartaalcijfers van dit jaar bekendgemaakt. Het olie- en gasconcern boekte een miljardenwinst en geeft die vooral aan de eigen aandeelhouders. De reden daarvoor en precieze winst worden verteld door energieredacteur Bert van Dijk.

Op welke zender jij vanaf 2025 de eredivisiewedstrijden kunt bekijken, is nog niet zeker. Er is een strijd gaande over wie de rechten daarvoor krijgt. ESPN heeft al een bod liggen, maar er zijn kapers op de kust en de bedragen lopen hoog op, weet Achmed Majid.