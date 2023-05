Strafrechtadvocaat Inez Weski heeft tien dagen voor haar arrestatie haar advocatenkantoor overgedragen aan haar zoon Guy. De opmerkelijke timing van de verkoop is volgens Weski's zoon 'puur toeval'. Onderzoeksjournalist Bart Mos vertelt dat de advocaten al drie jaar bezig waren met de overdracht.

In de strijd tegen de woningkrapte zette het kabinet in op de bouw van flexwoningen. Nu zijn er 2000 besteld, maar gemeenten en woningcorporaties staan er nog niet om te springen. Woningmarktredacteur Erik van Rein legt uit dat tientallen kant-en-klare huizen nu in de opslag verdwijnen.

Door een bloederig conflict in Soedan ligt de handel in de Arabische gom nagenoeg stil. Het is een relatief onbekend goedje, maar het zit onder andere in jam, drop, M&M's, kauwgom, cake, mascara en cola. Redacteur David Kabel vertelt dat dankzij al bestaande smokkelroutes, het toch lukt om gom uit Soedan te krijgen.

