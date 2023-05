De aanjager voor de Nederlandse techsector Techleap mag nog drie jaar door, maar het budget wordt bijna gehalveerd. Het ministerie van Economische Zaken wil onder meer een grotere rol van de techsector zelf. Techredacteur Jasper Houtman vertelt dat het nog onduidelijk is of prins Constantijn aanblijft als boegbeeld van Techleap.

Pensioenfonds PMT vertrekt bij uitvoerder MN. Dat is de tweede klap voor de Haagse uitvoerder in korte tijd. Pensioenenredacteur Puck Sie legt uit dat het een grote verschuiving in de sector is, vlak voor de ingrijpende herziening van het pensioenstelsel.

Als Feyenoord aanstaande zondag weet te winnen van Go Ahead Eagles is de club landskampioen. Naast het sportieve succes levert het de Rotterdammers ook een financiële impuls op. Van redacteur Frits Conijn horen we hoe vooral de aanstaande inkomsten uit deelname aan de Champions League de begroting van Feyenoord goed doet.