06:00 Krijgt het land van de rijzende zon eindelijk zijn schwung terug? Marcel de Boer Dertig jaar stilstand is in Japan niet wat het lijkt. Ja, grote delen van de economie kwakkelen al decennia, maar zeker niet alle. Premier Fumio Kishida probeert de achterblijvers weer aan te zwengelen. Bericht uit een inmiddels goedkoop land. 'De ouderen bepalen hier hoe het gaat, dat is lastig.'

