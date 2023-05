Analyse • 16:48 De graaiflatiegeest gaat moeilijk terug in de fles Marijn Jongsma De inflatieschok zal nog lang nadreunen in de polder. Vakbonden stellen hoge looneisen, de overheid smijt met miljarden. De Nederlandsche Bank kan weinig anders dan waarschuwen voor escalatie, en kartelwaakhond ACM staat vooralsnog machteloos tegen graaiflatie.

