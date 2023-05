Podcast • 05:00 Dagkoers: Wat als Amerika een wanbetaler wordt? Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,7% gekrompen. Dat kwam als een verrassing voor analisten, die juist hadden gerekend op een kleine groei. Redacteur macro-economie Marijn Jongsma legt uit dat Nederland nu qua kwartaalgroei andere Europese landen voor zich moet dulden. In de Verenigde Staten nadert de datum waarop het land zijn rekeningen niet meer op tijd kan betalen. De economische problemen kunnen beperkt worden als de Democraten en de Republikeinen alsnog redelijk op tijd een akkoord bereiken om het schuldplafond te verhogen. Correspondent in de VS Lennart Zandbergen verwacht niet dat dit snel gebeurt. Na grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland en Ajax werd Mariëtte Hamer aangesteld als regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Redacteur Ardi Vleugels sprak met Hamer over haar handreiking aan bedrijven hoe hiermee om te gaan. Lees ook Nederlandse economie krimpt onverwachts met 0,7% Het Amerikaanse schuldplafond en de gevolgen voor beleggers: vijf vragen