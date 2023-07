15:08 Na afschaffing slavernij werd 'koelie' slachtoffer van uitbuiting en mishandeling Jean Dohmen Het koloniale verleden blijft Nederland achtervolgen. De koning bood excuses aan voor de slavernij, maar aan de misstanden overzee kwam geen eind met de afschaffing ervan. Contractarbeiders werden uitgebuit, mishandeld en soms gemarteld. 'De slavernij was afgeschaft, maar in de hoofden van de plantagehouders niet.' Volgen er meer excuses?

