Analyse • 16:30 G7-top in Japan op zoek naar nieuwe configuratie van de wereld Heiko Jessayan Regeringsleiders van de zeven rijke landen zijn van vrijdag tot zondag bijeen in de Japanse stad Hiroshima. Gespreksthema's genoeg: Rusland, de toenemende macht van China en de Amerikaanse schuldenproblematiek.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen