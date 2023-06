10:30 Slavernij gaf de economie van de Republiek vleugels Marceline Bresson Jean Dohmen Han Dirk Hekking De handel in mensen was in de 17e en 18e eeuw een belangrijk verdienmodel voor de Nederlandse Republiek. Niet alleen slavendrijvers, maar ook scheepsleveranciers en verwerkers van koloniale importen profiteerden van het systeem. De bijdrage aan de economie was vergelijkbaar met die van de haven van Rotterdam nu, en hielp de Republiek zichzelf opnieuw uit te vinden na de Gouden Eeuw.

