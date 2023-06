Podcast • 05:00 Dagkoers: Waarom Nedcar de helft van het personeel op straat zet Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

VDL Nedcar gaat afscheid nemen van bijna de helft van het personeel. 1800 van de 4000 werknemers worden ontslagen nu het bedrijf na het aflopende contract met BMW geen nieuwe opdrachtgever heeft gevonden. Industrieredacteur Albert Wagenaar vertelt dat het al langer onrustig is in de Limburgse fabriek. De concurrentie op de internetmarkt is losgebarsten. Aanbieders proberen elkaars klanten te verleiden om over te stappen. Redacteur technologie en innovatie Jeroen Piersma legt uit dat marktleider KPN in hoog tempo een glasvezelnet aanlegt en daarmee klanten wint, maar dat daar een groter vertrek van klanten op het oude kopernet tegenover staat. PEC Zwolle keert komend seizoen na een jaar afwezigheid weer terug in de Eredivisie. Maar ondanks de promotie stroomt het grote geld nog niet binnen en blijft zuinigheid het devies. Volgens redacteur Frits Conijn heeft PEC meer weg van een mkb-bedrijf dan van een club vol glamour. Lees ook Nedcar ontslaat bijna helft personeel vanwege gebrek aan nieuwe opdrachten Telecombedrijven lonken naar elkaars internetklanten 'Wij kunnen onze spelers niet zomaar vier ton betalen' Luister ook naar Dagkoers via: Spotify Apple Podcasts Google Podcasts RSS image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml