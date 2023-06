Analyse • 10:56 Geprivatiseerde waterbedrijven laten Britten zwemmen in hun eigen vuil Joost Dobber De aanhoudende crisis met afvalwater bezorgt het Verenigd Koninkrijk zwaar vervuilde stranden en rivieren. Waterbedrijven beloven £10 mrd om riolering te herstellen, maar moeten tegelijk aan de bak om de verdroging van het land tegen te gaan.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Ben Stansall/ANP Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen