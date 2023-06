Podcast • 05:00 Dagkoers: Verzekeraars brengen klimaatdoelen in gevaar Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

De ene na de andere grote verzekeraar breekt met belangrijke klimaatafspraken omdat ze bang zijn voor sancties van de Amerikaanse mededingingsautoriteit. Volgens klimaatredacteur Orla McDonald kan dit grote gevolgen hebben voor de ambitie van de financiële sector om in duurzaamheid te investeren. Veel instanties en ondernemers zijn het erover eens: de huisvesting voor arbeidsmigranten moet beter. Toch komen de gemaakte plannen niet of nauwelijks van de grond. Redacteur arbeidsmarkt Elfanie toe Laer vertelt hoe die woningen voor arbeidsmigranten er tot nu toe uitzagen en hoe gemeenten voor verbetering willen zorgen. Goed nieuws voor de stikstofcrisis: een Amerikaans bedrijf wil in Nederland een fabriek bouwen om 'groene kunstmest' te halen uit echte mest en dat kan de stikstofuitstoot enorm terugbrengen. Redacteur voedselketens Vasco van der Boon vertelt dat de Amerikanen niet bang zijn voor mogelijke bezwaren van milieuorganisaties, maar dat MOB-voorman Johan Vollenbroek kritisch is. Lees ook Grote internationale verzekeraars verbreken groene beloftes Amerikanen plannen fabriek voor 'groene kunstmest' in Moerdijk Waarom goede huisvesting van arbeidsmigranten vaak mislukt Luister ook naar Dagkoers via: Spotify Apple Podcasts Google Podcasts RSS image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml