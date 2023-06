Podcast • 05:00 Dagkoers: Na ophef om Loetje heeft investeerder nu ruzie met oprichter Happy Italy Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Investeerder Waterland zet het mes in de verlieslatende restaurantketen Happy Italy. Terwijl de Nederlandse horecasector vorig jaar een omzetrecord noteerde, kon de Happy Italy-formule niet van de opleving profiteren. Volgens onderzoeksjournalist Joris Polman loopt een conflict tussen de investeerder en de bedenker van het concern hoog op. De energietoeslag die huishoudens met een laag inkomen vorig jaar kregen, werd niet alleen gebruikt om de energierekening van te betalen. Ontvangers namen een deel contant op en deden extra uitgaven. Redacteur macro-economie Marijn Jongsma vertelt dat economen al eerder waarschuwden dat ongerichte inkomenssteun de hoge inflatie aanwakkert. Lees ook Waterland zet het mes in verlieslatende keten Happy Italy ABN Amro: groot deel energietoeslag direct opgenomen Luister ook naar Dagkoers via: Spotify Apple Podcasts Google Podcasts RSS image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml